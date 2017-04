Carro invade Arroio Tega e motorista morre em Caxias do Sul

Trânsito 24/04/2017 | 11h10 Atualizada em

O condutor de uma EcoSport perdeu o controle do carro, adentrou a vegetação e capotou o veículo no Arroio Tega na manhã desta segunda-feira em Caxias do Sul. O condutor do veículo, Gilvane Roberto dos Santos, 46 anos, não conseguiu sair da caminhonete e morreu no local. O acidente ocorreu na Rua Antônio Zanini, bairro São José.



A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta das 9h30min, mas suspeita-se que o acidente tenha ocorrido pelo menos uma hora antes. O motorista estava sozinho no carro. Conforme a BM, uma lata de cerveja foi encontrada dentro da EcoSport.



A perícia deve confirmar se o condutor morreu em decorrência do afogamento e também se ele estava alcoolizado.



A rua onde ocorreu o acidente não tem saída e desemboca no Arroio Tega. Não há placas indicando que não é possível avançar, mas a vegetação torna difícil seguir pela via.