Cânions na Serra lotam com feriados e ainda precisam de voluntários para manter visitação

Turismo 23/04/2017 | 14h50 Atualizada em

A visitação ao cânion Itaimbezinho, no Parque Nacional dos Aparados da Serra, e ao cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, neste sábado está batendo recorde em função do tempo bom. O estacionamento do parque lotou pela manhã e a expectativa é de receber mais de 2 mil pessoas em apenas um dia. Na sexta-feira, mais de 970 pessoas visitaram o Itaimbezinho e outras 500 estiveram no cânion Fortaleza. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais

Cânion Palanquinho, em Caxias do Sul, ganha projeto de estruturação física

Parque Salto Ventoso, em Farroupilha, está revitalizado e mais seguro



Voluntários seguem auxiliando na visitação, já que o contrato da bilheteria do parque ainda não foi renovado. Com isso, os visitantes não pagam ingresso. Há apenas uma caixa de contribuição espontânea para os voluntários que auxiliam na recepção. O serviço de vigilância nos parques foi retomado em fevereiro, após quatro meses de interrupção. Mas no dia 31 de março venceu outro contrato, o de vigilância na trilha do Rio do Boi, a mais perigosa e que inclui pré-requisitos para entrada, além de um limite de 120 pessoas por dia. É a Associação de Empreendedores Turísticos de Cambará do Sul (Aeturcs) que mais uma vez está suprindo a falta de profissionais federais com voluntários. Segundo o presidente da entidade, Paulo Eduardo Macedo Ferretti, há dois voluntários cedidos para cuidar da trilha do Rio do Boi.

— Se chegar sem guia temos que avisar que não pode fazer a trilha e controlar o número de pessoas — explica.

Em função do aumento de turistas com a sequência de três feriados, a associação dobrou o número de voluntários nos parques. São quatro pessoas no Aparados da Serra e oito no Serra Geral. Nesta semana também a prefeitura passou a ceder motorista para conduzir os veículos que transportam os funcionários e os voluntários para os parques. Antes disso, os próprios voluntários pagavam o transporte fretado com as gorjetas de turistas.

Clarice Nascimento Lantelme Silva, chefe da unidade avançada dos parques, controlados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidadedo (ICMBio), aguarda para este início de semana respostas sobre os processos de renovação de contratos para a vigilância da trilha do Rio do Boi, bilheteria dos parques, motorista e de serviço geral para manutenção de trilhas e sinalização.