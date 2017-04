Após suspensão, ônibus intermunicipais voltam a circular na sexta-feira em todo o Estado

Transporte 26/04/2017 | 10h34 Atualizada em

Após determinar a suspensão das viagens de ônibus intermunicipais na sexta-feira, dia da greve geral em todo o país, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) voltou atrás na decisão e o serviço de transportes irá ocorrer normalmente. A suspensão anunciada na terça-feira foi revogada após nova avaliação da autarquia e da Secretaria dos Transportes nesta quarta.

De acordo com a nota divulgada, o órgão ainda avalia autorizar as empresas a disponibilizar linhas extras de ônibus intermunicipais para atender à demanda do feriadão do Dia do Trabalho.

A determinação inicial, divulgada na terça-feira, era para que as empresas de ônibus, que têm como destino rodoviárias, parassem as atividades a partir das 4h de sexta. As linhas com chegada prevista após esse horário não poderiam deixar o local de embarque. A justificativa do Daer para a paralisação era preservar a integridade dos passageiros durante o dia de manifestações, já que há previsão de bloqueio de estradas estaduais e federais em todo o Estado, devido a greve geral.