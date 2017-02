UBS Fátima Baixa, em Caxias, amanhece alagada e atendimento é suspenso

Rede pública 20/02/2017 | 10h06 Atualizada em

Salas foram alagadas com a chuva de domingo

Foto: Everson Santos / divulgação

Quem procurou atendimento na UBS Fátima Baixa, em Caxias do Sul, na manhã desta segunda-feira, precisou voltar para casa sem consulta e sem medicamentos. O postinho que fica na Rua Dr. Mário Lopes, amanheceu alagado depois da chuva de domingo. Por volta das 7h, um cartaz foi afixado na porta informando que o atendimento não seria realizado. Por meio da assessoria de imprensa, a secretaria municipal de saúde informou que todos os atendimentos agendados para esta segunda foram adiados para a terça.



Uma caxiense de 54 anos, que não quis se identificar, conta que foi na unidade no início da manhã para se consultar, mas encontrou os funcionários limpando as salas. Ela afirma que essa não é a primeira vez que o postinho é castigado pelas chuvas e reclama que a prefeitura não toma providências para ajudar quem precisa de auxílio:

— Os funcionários estavam com vassouras, baldes, porque estava tudo alagado. Muita sujeira entrou nas salas e deu para ver até ratos na parte de fora.

Essa é pelo menos a terceira vez que a UBS do bairro Fátima Baixo fica alagada em função da chuva. Em agosto de 2009, o atendimento também foi interrompido porque água e barro invadiram as seis salas da unidade. Em dezembro de 2014, o postinho sofreu novamente com a chuvarada. Depois disso, segundo a prefeitura, obras de contenção foram realizadas na unidade.