Reunião encaminhou formalização de senegaleses no mercado de trabalho em Caxias do Sul

Imigrantes 02/02/2017 | 16h09 Atualizada em

Emprego formal foi o tema da segunda reunião do grupo de trabalho formado para melhorar as condições de vida dos imigrantes senegaleses em Caxias do Sul, ocorrida na manhã desta quinta-feira, na prefeitura. Durante o encontro, que reuniu lideranças ligadas aos imigrantes com a primeira-dama e coordenadora do grupo, Andrea Marchetto Guerra, foram discutidas alternativas para recolocar os senegaleses — em especial aqueles que recorriam ao comércio ilegal no centro — no mercado formal.



Leia mais

Proibidos de vender nas ruas de Caxias, senegaleses aguardam ajuda da prefeitura



Os imigrantes entregaram a representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego uma lista com a relação de nomes e profissões de cada um. A ideia é que eles procurem a secretaria para se formalizar como comerciantes e possam virar microempreendedores individuais, por exemplo. Quem quiser optar por outra área de trabalho também poderá ir à secretaria e verificar vagas disponíveis. O coordenador da agência do Sine de Caxias do Sul, Max Rodrigues, também participou da reunião.

A prefeitura também estuda a possibilidade de disponibilizar licenças temporárias e permitir que os imigrantes realizem feiras itinerantes para vender seus produtos, desde que sejam mercadorias legais e com procedência. Essas feiras também poderão ser abertas para outros vendedores formalizados participarem.

— A gente se sente um pouco mais em casa tendo as portas abertas desse jeito — disse Abdou Lahat Ndiaye, o Billi, líder dos africanos.



Em abril do ano passado, o Pioneiro mostrou na série Ilusões Perdidas a realidade enfrentada por imigrantes africanos e caribenhos em Caxias do Sul.