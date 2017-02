Quatro pessoas da mesma família morrem afogadas em açude no interior de Caxias

Tragédia 07/02/2017 | 20h49 Atualizada em

Quatro pessoas da mesma família morreram afogadas no final da tarde desta terça-feira no distrito de Vila Oliva, interior de Caxias do Sul. As vítimas foram identificadas como Adão Pinto Vieira, 65 anos, Bruna Pinto, 20, Brenda Pinto, 14, e Gabriel Gasperin Pinto, 13.

Conforme informações preliminares, os quatro estavam em um açude banhando um cavalo da família, quando Gabriel começou a se afogar. Neste momento, as outras três vítimas formaram um cordão com as mãos para tentar resgatar o adolescente, mas não conseguiram e também se afogaram. Os corpos foram localizados poucas horas depois pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do afogamento. Os corpos foram encaminhados do Departamento Médico Legal (DML).