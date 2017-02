"Quarenta multas eram emitidas por hora", diz secretário ao defender as mudanças no SIM Caxias

Discussão 02/02/2017 | 20h16 Atualizada em

Lideranças comunitárias pediram pela continuidade do SIM Caxias ao caracterizar as mudanças atuais como "retrocesso"

Lideranças comunitárias pediram pela continuidade do SIM Caxias ao caracterizar as mudanças atuais como "retrocesso" Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Com plenário da Câmara de Vereadores lotado, a audiência pública solicitada pela União das Associações de Bairro (UAB), no final da tarde desta quinta-feira, deu espaço para as indignações de parte da comunidade sobre as mudanças no SIM Caxias no primeiro mês do governo de Daniel Guerra (PRB). O encontro teve a participação de lideranças vinculadas à antiga gestão municipal e também com trabalhadores da Visate, empresa responsável pelo transporte público municipal.

Quem defendeu as medidas implantadas no governo Guerra foi o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano de Abreu Soares. Ainda que tenha tentado justificar a permissão de conversões à direita nas principais vias, como Sinimbu e Pinheiro, e a liberação do segundo corredor exclusivo, as manifestações dos participantes impediram que Soares prosseguisse com sua defesa.

— A gente acaba esquecendo que entre a Sinimbu e a Pinheiro existe a Júlio. E todas as conversões que usam a Júlio como alternativa são um equívoco — defendeu, antes de ser interrompido.

Em resposta aos questionamentos do vereador Rafael Bueno (PDT), o secretário de Trânsito garantiu que as placas retiradas do SIM Caxias vão ser reaproveitadas com os dizeres "faixa preferencial". Ele também afirmou que os servidores da secretaria de trânsito participaram das decisões, "mas não assinaram nada".

— Poucos sabem, mas 40 multas eram emitidas por hora na esquina da Sinimbu com a Garibaldi — afirmou.

O secretário foi vaiado ao chamar a Sinimbu e a Pinheiro Machado de "avenida".

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Lideranças comunitárias pediram pela continuidade do SIM Caxias ao caracterizar as mudanças como "retrocesso", e pediram por mais "pontualidade e rapidez". Pelo menos 13 pessoas ocuparam a tribuna para se posicionar favoráveis ao SIM.

— Eu sei o quanto é difícil segurar um ônibus cheio de gente quando vem carro à direita — defendeu a motorista da Visate, Patrícia Novello.

A Visate, representada pelo diretor Gustavo Marques dos Santos, diz que houve redução do tempo de viagens em 41% e até 60% na diminuição de acidentes de trânsito.

— A velocidade média dos nossos veículos já baixou de 17 km/h para 12. Em março, só deve piorar — disse.



Ex-secretários municipais também questionaram mudanças

A audiência também foi marcada por argumentos de ex-secretários municipais que compuseram a mesa no plenário. Secretário de Trânsito na gestão de Pepe Vargas (PT), Edson Marchioro dividiu o espaço com Manoel Marrachinho, responsável pela pasta na administração de Alceu Barbosa Velho. Ambos se mostraram favoráveis ao SIM como era antes, com conversões proibidas e segundo corredor de ônibus com restrições de horários aos veículos comuns.

— Além de ocasionar o caos e o maior número de acidentes, terminar com o SIM Caxias desenvolve o sentimento de individualismo. É preciso defender que a maioria usa o transporte coletivo, e isso é prioridade — defendeu Marchioro.

Marrachinho, responsável pela implantação do SIM Caxias, descreveu o atual secretário como "equilibrado" e pediu prudência nas mudanças:

— A campanha acabou, agora é hora de governar.