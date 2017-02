Polícia reforça proteção de rodovia em Farroupilha diante de protestos consecutivos

Atenção 02/02/2017 | 18h14 Atualizada em

Depois de dois dias consecutivos de protestos, policiais do Grupo Rodoviário de Farroupilha reforçaram a proteção na ERS-122 no início da noite desta quinta. Na última terça e quarta-feira, famílias que ocupam um terreno federal no bairro Industrial protestam, entre os quilômetros 59 e 60, em busca de uma solução. Nos dois dias, eles queimaram pneus e trancaram a rodovia nos dois sentidos. Nesta quinta, até as 18h, a manifestação não ocorreu.

As cerca de 20 famílias que, segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), ocupam um terreno federal no bairro Industrial, em Farroupilha, estão com o futuro incerto. Na segunda-feira, algumas receberam um mandado de citação e intimação da Justiça Federal de Caxias do Sul para que deixem o local. O documento exige que a área invadida seja desocupada voluntariamente em um prazo de 30 dias. Alegando pouco tempo e dinheiro para procurar outra moradia, alguns moradores foram até a prefeitura na quinta-feira em busca de uma solução. Eles foram recebidos pela secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Maria da Glória Menegotto, e pelo prefeito Claiton Gonçalves (PDT), mas saíram inconformados com a conversa.

— O que a secretária e o prefeito nos ofereceram foi um caminhão para nos ajudar a tirar as coisas dentro de casa. Mas do que adianta se não temos para onde levar? Se estamos ali naquele lugar, é porque não temos dinheiro para conseguir algo melhor. A Justiça quer nos tirar daqui para construir uma ciclovia no espaço. Eles estão pensando no lazer e não na dignidade dos moradores? — reclama Renato da Silva, 41 anos, um dos moradores da área invadida no Industrial.

Pela assessoria de imprensa, a prefeitura de Farroupilha informou que o município não pode se envolver na questão porque a área em que os moradores estão é federal. A orientação às famílias foi que procurassem se cadastrar nos serviços de assistência social e nos programas habitacionais. Hoje, cerca de 2,5 mil pessoas estão na fila em busca de moradia e mais de 500 famílias estão em vulnerabilidade social em Farroupilha.