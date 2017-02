Pela segunda vez, cerca de 50 pessoas protestam na ERS-122, em Farroupilha

Atenção, motoristas 01/02/2017 | 19h27 Atualizada em

Novamente, cerca de 50 pessoas protestam na ERS-122, em Farroupilha, nas proximidades da estação rodoviária da cidade. Segundo o Grupo Rodoviário de Farroupilha, eles queimam pneus e bloqueiam os dois sentidos da rodovia, no Km 60. O motivo da manifestação, de acordo com os moradores, é em função de uma determinação judicial para que eles deixem uma área no bairro Industrial. Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), as famílias ocupam uma área federal. O documento, entregue na segunda-feira para algumas famílias, pede que os moradores deixem a área voluntariamente em um prazo de 30 dias.

— Não temos o que fazer, é pouco tempo para acharmos um lugar para morar. E, se estamos lá, é porque precisamos. Só queremos que alguém nos ajude — diz Albinair Ribeiro, 26 anos, um dos moradores do bairro de Farroupilha.

Na tarde desta quarta-feira, alguns moradores procuraram a prefeitura em busca de uma solução para o problema. Ribeiro, que esteve na reunião, afirma que a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Maria da Glória Menegotto, e o prefeito Claiton Gonçalves (PDT) não apresentaram uma solução:

— Eles só disseram que temos que sair e que vão nos ajudar somente emprestando caminhões para a gente tirar as coisas do terreno. Mas vamos para onde?

A prefeitura foi procurada, mas não retornou às ligações.

Segundo o grupo rodoviário, há congestionamento nos dois sentidos da ERS-1222. A alternativa é desviar por vias internas da cidade.