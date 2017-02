Pela primeira vez, Festa da Uva pode ter uma mulher como presidente

Inédito 12/02/2017 | 18h46 Atualizada em

Tudo indica que a presidência da comissão comunitária da Festa da Uva 2018 será ocupada pela primeira vez por uma mulher. A psicóloga caxiense Sandra Maria Mioranzza Randon tem até o final do mês para aceitar o convite do prefeito Daniel Guerra (PRB), mas a tendência é de que ela confirme o interesse no cargo que é dominado por homens desde a primeira edição da Festa, em 1930. O convite foi oficializado na sexta-feira. O último presidente da Festa foi o ex-candidato a prefeito de Caxias do Sul Edson Néspolo, que esteve à frente do evento em 2014 e 2016.

Comemorando o aniversário de 42 anos junto à família, neste domingo, a psicóloga disse ter recebido o convite como um presente:



— Eu me senti muito lisonjeada. E essa iniciativa é bastante importante justamente para colocar em destaque a importância da mulher na sociedade de Caxias, principalmente por tudo que as mulheres já contribuíram com o crescimento da cidade. Cito como exemplo a própria Gigia Bandera (imigrante italiana casada com Giuseppe Giacomo Eberle, pioneira da indústria metalúrgica de Caxias do Sul) — aponta Sandra.



Apesar de não confirmar com todas as letras que o convite será aceito, Sandra reforça que sua relação com a uva, o vinho e a própria Festa vem desde sua infância — mesmo que ela não tenha ainda trabalhado diretamente no evento. A família de cantineiros contribuiu para que ela conhecesse de perto esse universo.



Leia mais

Caxias abre oficialmente a colheita da uva e da maçã

Dois homens são mortos em intervalo de uma hora em Caxias do Sul

Conheça o paraíso criado por caxienses no Litoral Norte



— Eu trabalhei um tempo na cantina do meu pai no período em que eu estava na faculdade. Faz parte do nosso DNA, é um assunto que sempre esteve presente na mesa da família. O que eu senti desse convite é que há um desejo de colocar em voga o olhar feminino, na delicadeza, na simplicidade, na Festa da Uva — comenta a psicóloga.



Sandra é casada com o empresário Daniel Raul Randon e tem três filhos, de seis, oito e 10 anos, a quem dedica seu tempo atualmente.



— A Sandra vai representar a sensibilidade, a força, a dedicação, o cuidado e o amor de uma mulher que bem recebe a todos. Esperamos que ela aceite o convite — disse o prefeito, por meio de nota.