Ônibus do transporte coletivo urbano voltam a circular em Caxias

Após pouco mais de três horas de bloqueio, os ônibus do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul voltaram a circular. Manifestação do Sindicato dos Rodoviários bloqueou a garagem da Visate, empresa responsável pelo serviço em Caxias, das 4h até as 7h15 desta terça-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

A mobilização foi pelo dissídio dos rodoviários. Por volta das 6h45, representantes do sindicato e da Visate se reuniram e a empresa se comprometeu a apresentar proposto de reajuste de salários ainda nesta semana. Assim, os coletivos começaram a deixar a garagem, localizada na Rua Julio Calegari, no bairro Esplanada.



Conforme a Visate, circulação de ônibus serão totalmente normalizadas apenas ao meio-dia.