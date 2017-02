"Não descarto novo protesto", avisa presidente do sindicato dos rodoviários de Caxias do Sul

Manifestação na Visate 07/02/2017 | 11h30 Atualizada em

O atraso nos ônibus do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul na manhã desta terça, em função do protesto dos trabalhadores pelo reajuste no dissídio, pode voltar a ocorrer na próxima semana. A promessa é do presidente do sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários de Caxias, Tacimer Kulmann da Silva, que liderou a manifestação nesta manhã. Segundo ele, a Visate, empresa responsável pelo serviço na cidade, se comprometeu a apresentar proposta de reajuste de salários ainda nesta semana.

— Se eles não cumprirem ou não apresentarem algo que seja bom para nós também, vamos parar de novo. Não estamos esperando um aumento específico, mas o sindicato nunca fechou a negociação só com a inflação (hoje em 6,58%), sempre tivemos um ganho real também. A Visate já nos falou sobre a dificuldade em pagar as contas em função do não reajuste na passagem, mas os trabalhadores não podem ser prejudicados por isso. Essa negociação deve ser entre eles e a prefeitura — afirma o presidente.

Na semana passada, o prefeito Daniel Guerra (PRB) não repassou reajuste ao atual preço de R$ 3,40 da passagem urbana. Com isso, os salários podam ser congelados, segundo os servidores. Quando o valor da passagem era discutido, a Visate sugeriu que a tarifa passasse a R$ 4,25. Por meio da assessoria de imprensa, a empresa afirmou que o reajuste não decorre somente da inflação e que o cálculo é feito por meio de uma planilha chamada Geipot, instrumento previsto no contrato de concessão com a prefeitura.

Assim, o valor da tarifa considera diversos fatores e é distribuído entre custos como o preço da rodagem da frota (25,58%), pessoal (55,19%), depreciação da frota (8,38%), entre outros. Desde a decisão de manter a tarifa em R$ 3,40, a Visate não se pronunciou. Na tarde desta terça, a direção deve falar sobre o assunto com a imprensa.A saída dos ônibus da garagem da Visate foi bloqueada das 4h até as 7h15min em função do protesto que reuniu cerca de 700 trabalhadores, de acordo com o sindicato. A circulação dos veículos foi normalizada por volta das 9h30min.