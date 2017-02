Motorista bêbado bate e derruba poste em São Marcos

BR-116 18/02/2017 | 12h03 Atualizada em

Um motorista bêbado bateu e derrubou um poste na manhã deste sábado, em São Marcos. Ele foi autuado por embriaguez ao volante.O acidente ocorreu por volta de 8h no Km 121 da BR-116.



Com o impacto do carro, um Passat, o poste quebrou e caiu sobre o veículo. Uma equipe da RGE teve de ser acionada para desligar a energia elétrica para que o carro fosse removido.



O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,23 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões — resultados acima de 0,33 mg/ l são considerados crime e o condutor pode ser preso.



O homem, de 30 anos, teve apenas ferimentos leves. O nome dele não foi divulgado. O trânsito flui normalmente no local.