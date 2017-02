Hospital Geral e Pompéia, em Caxias, recebem repasses atrasados do Estado 

Saúde 16/02/2017 | 20h11 Atualizada em

Os dois maiores hospitais com atendimento pelo SUS na Serra Gaúcha terão um respiro no caixa: na próxima segunda-feira, o governo do Estado oficializa o pagamento de todas as parcelas atrasadas ao Hospital Geral (HG) e ao Pompéia, ambos em Caxias do Sul. No total, 49 instituições gaúchas receberão repasses atrasados, o que zera as dívidas estaduais em todo o Rio Grande do Sul, segundo a assessoria de imprensa da secretaria estadual da Saúde. Devido à crise, diversas instituições na região já tiveram que contar com socorro dos municípios para conseguirem se manter.



Ao HG, o pagamento será de R$ 9 milhões, segundo o diretor do hospital, Sandro Junqueira.



— É o pagamento de todas as parcelas em atraso até fevereiro deste ano. Isso significa manter as contas em dia, repondo o caixa — comemora Junqueira, acrescentando que a instituição não tem atrasos referentes a verbas federais.



O Pompéia, maior referência de traumatologia da região, também será contemplado, mas a assessoria da secretaria da Saúde não confirmou o valor.Os pagamentos serão feitos por meio do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados Sem Fins Lucrativos e Hospitais Públicos (Funafir).



Na segunda-feira, representantes dos hospitais contemplados serão recebidos no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para a oficialização dos pagamentos. A cerimônia ocorre às 10h30min.