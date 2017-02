Famílias de Farroupilha recebem visitas de falsos agentes de saúde

Alerta 15/02/2017 | 13h13 Atualizada em

Moradores do bairro São Roque, em Farroupilha, receberam visitas de falsos agentes de saúde. A Secretaria da Saúde alerta que o único agente de saúde que atende essa região da cidade está de férias e retorna apenas no início de março. Os agentes de saúde usam uniforme com camiseta branca e calça azul, além de crachás com nome, função e foto. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Políticos de Caxias do Sul têm sido vítimas de ofensas e reagem com processos

Após obra precária, escola de Caxias do Sul teve novamente salas interditadas



A enfermeira Vanessa Zardo, da Secretaria da Saúde, diz que as abordagens falsas são preocupantes porque o agente tem a função de estabelecer vínculo entre a família e o posto de saúde. Ela afirma que a situação coloca em risco esse bom relacionamento.

Nos últimos meses, passaram pela cidade também pessoas vendendo equipamentos para fisioterapia e utilizando ligação falsa com a prefeitura como argumento. Quem receber essas visitas e tiver dúvidas pode entrar em contato com o posto de saúde mais próximo ou com a Secretaria da Saúde pelo telefone (54) 3261-6984.