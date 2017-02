Falta de medicamentos na UBSs de Caxias será normalizada no final do mês

Rede pública 17/02/2017 | 07h35 Atualizada em

O não encaminhamento de um pedido de compras no final do ano passado, a falta de remédios no mercado e o atraso na entrega por parte dos laboratórios ainda está deixando muitas pessoas sem acesso a medicamentos na rede pública de Caxias. O problema ocorre pelo menos desde outubro, de acordo com a prefeitura, e só será normalizado nos próximos dias. Segundo a secretaria municipal da saúde, dos 238 itens que compõem a cesta de remédios distribuídos nas unidades, 15 medicamentos ainda estão em falta (confira no quadro abaixo). Desses, somente quatro são fornecidos gratuitamente nas farmácias que integram o Programa Farmácia Popular. O problema já foi pior: meses atrás, havia pelo menos 66 medicamentos diferentes em falta no estoque.

A situação tem obrigado pacientes a comprar os remédios, caso da aposentada Maria Araci Rodrigues, 66. Na terça-feira, ela foi até a Farmácia Básica de Saúde, na Sinimbu, buscar os medicamentos receitados para o marido, Sadi, 63, que estavam em falta na UBS Vila Ipê. Porém, não encontrou todos e teve que tirar dinheiro do bolso para conseguir o remédio que ajuda no tratamento do coração de Sadi. A farmácia distribui somente medicamentos com receita de controle especial ou com alguma restrição no fornecimento.

— Ainda que um deles, para a tireoide, tinha e é um a menos para gastar — lamenta.Sem conseguir a imipramina na unidade básica de saúde, medicamento indicado para tratar depressão, Guilhermina da Silva Paim, 48 anos, está feliz por não ter que desembolsar, novamente, cerca de R$ 200 por mês para não interromper o tratamento. Ela conta que ficou cerca de cinco meses sem o medicamento, que voltou a ser entregue no final de dezembro, mas que ainda sofre com a falta nos postinhos:

— Também preciso tomar cefalexina, que não tem. Mexer com a saúde é mexer com a vida das pessoas, remédios não poderiam faltar nunca. Eu estava gastando muito dinheiro, sendo que ganho uma aposentadoria mensalmente.

Os remédios que estão em falta, de acordo com a coordenadora substituta da assistência farmacêutica da secretaria da Saúde, Janaína Negri, são para tratamentos variados. Enquanto a distribuição não é normalizada nos 47 postinhos, a orientação, segundo ela, é procurar as unidades da Farmácia Popular ou da rede conveniada.

— Infelizmente, ainda são 15 que estão em falta. Esperamos que seja uma situação passageira a partir de agora — diz Janaína.

Confira lista dos medicamentos em falta na rede pública e onde encontrá-los:

Disponível gratuitamente nas farmácias conveniadas ao programa Farmácia Popular:

* Losartana potássica comprimido 50mg

* Metformina comprimido 850mg

Podem ser comprados com desconto na unidade própria da Farmácia Popular, na Rua Garibaldi, 543, Centro:

* Aciclovir comprimido 200mg: R$ 0,28 cada comprimido

* Cefalexina cápsula 500mg: R$ 0,40 cada comprimido

Podem ser comprados nas farmácias comuns, mediante pagamento:

* Anlodipino comprimido 5mgz Beclometasona pó inalante oral 400mg

* Benzilpenicilina procaína + Potássica 400.000 UI pó para suspensão injetável

* Dinitrato de iossorbida comprimido 5mg

* Espironolactona comprimido 25mg

* Gentamicina solução oftálmica 0,5% frasco 5ml

* Hidralazina comprimido 50mg

* Hidróxido de alumínio suspensão oral 60-62mg/ml frasco 150ml

* Permetrina loção 5% frasco 60ml 16,75

* Ranitidina xarope 15mg/ml frasco 120ml (na Farmácia Popular está disponível o comprimido de 150mg)

* Vitamina A 50.000UI/ml + Vitamina D 10.000UI/ml solução oral frasco 10ml

Onze empresas multadas por atraso

Dos 15 medicamentos que estão em falta nas unidades básicas de saúde, 11 foram comprados, mas ainda não foram entregues para a prefeitura. No final do mês passado, duas empresas foram multadas pelo poder público em função do atraso na entrega de remédios estabelecida por contrato de compra e atas de registros de preço.

— Esse é mais um problema que precisamos lidar, o atraso e a não entrega dos remédios. Fazemos tudo, mas não recebemos — lamenta Josué Ignácio da Costa, diretor financeiro da Secretaria Municipal da Saúde.

A compra de medicamentos é feita em conjunto entre município, Estado e União, sendo que a contribuição da prefeitura corresponde à maior parte do total. Costa explica que um pedido de compra no valor de R$ 900 mil foi aprovado em janeiro para adquirir os medicamentos faltantes; em fevereiro, foram liberados mais R$ 1,2 milhão para repor o estoque.

— No final do ano passado, um pedido de compras de medicamento não foi encaminhado, então tivemos que reforçar agora. Em 2016, foi aprovada uma redução dos quantitativos (contenção de gastos, inclusive de remédios), mas a instrução agora é que a gente compre o necessário. Mensalmente, em média, são gastos R$ 700 mil na compra — detalha o diretor financeiro.