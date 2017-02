Confira a lista de nascimentos

bebês 21/02/2017 | 21h24 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Hospital Tacchini

14/2

:: Gerônimo Werner Cordeiro, filho de Nayra Vanessa Cordeiro e Wesley Werner Camilo.

::Thalita Miguel, filha de Lilian Tavares e André Luiz Miguel.

::Pedro Gabriel Teles Filipiake, filho de Adriana Teles Filipiake e Evandro Filipiake.

::Ester Rocha Bastos, filha de Katiani Rocha e Jeferson Bastos.



13/2

::Heloisa Bortolini Dal Pizzol, filha de Juliana Dal Pizzol e Jeferson Bortolini Da Rolt.

::Milena Bianchi Palagi, filha de Juliana Moroni Bianchi e Fabrício Silveira Palagi.

::Miguel Bueno Viana, filho de Luana da Silva Bueno Viana e José Mario Viana.



12/2

Arthur Zanella Baggio, filho de Sandra Zanella Baggio e Alexandro Baggio.



11/2

::Gabrielle Luisa Turmina Freitas, filha de Sidiane Turmina e Cristiano de Oliveira Freitas.

::Arthur de Morais da Luz, filho de Francine da Silva da Luz e Mikael de Morais.



9/2

::Taísa Rohden, filha de Eliane Rohden e Elizandro Luiz Rohden.

::Betina Copetti Marchioro, filha de Grazieli Copetti e Vagner Marchioro.

::Alice Bernardes Garbin, filha de Cassiane Bernardes Almeida e Abner Frá Garbin.

::Lara Sophia Silva Ferreira, filha de Thayse dos Santos Silva e Natanael de Souza Ferreira.

::Heloísa Brino, filha de Paula Raquel Ferrari e Marcio Brino.

::Maria Elisa Lando Lotes, filha de Kelen Lando Lotes e Cristiano Lotes.



8/2

::Davi Henrique Francisconi, filho de Daiana Coitinho e Rogério Francisconi.

::Lucas Angheben Batista, filho de Tatiane Angheben Batista e Ronilson José Batista.

::Antonela de Freitas Mezacasa, filha de Adriana de Freitas e Gilnei Mezacasa.

::Abgail da Costa de Oliveira, filha de Cristina Raquel Leite da Costa e Manoel Procopio da Silva de Oliveira.



7/2

::Emanuelly Assunção da Rocha, filha de Daiane de Assunção Rodrigues e Alan da Rocha.



6/2

::Davi Miguel do Nascimento, filho de Jessica Fachinello e Michael Cezar do Nascimento.

::Julia Cavalheiro Rampanelli, filha de Adriane Cavalheiro dos Santos e Juliano Rampanelli.

::Ana Claudia Sales Duarte, filha de Ana Paula Sales e Marcelo Silveira Rodrigues Duarte.



5/2

::Maria Cecilia Cauza, filha de Maisa Moreira e Tiago Cauza.

::João Vitor de Melo Simsen, filho de Juliana Aparecida de Melo e Edson Luiz Simsen.

::Vicente Rosatti Guarnieri, filho de Larissa da Silva Rosatti e Erik Nunes Guarnieri.

::Lara Lis Kronbauel, filha de Janete Inês Redel.

::Anthony Paim Ramires, filho de Thais Paim e Tiago Ramires.



4/2

::Dafny Franco Frizon, filha de Elâne Franco Costa e Gabriel Frizzon.

::Helena Crosac Pinto dos Santos, filha de Jessica Corsac Pinto e Régis dos Santos.

::Sophie Gonçalves Rodrigues, filha de Ediene Gonçalves da Silva e Janilso Carvalho Rodrigues.



3/2

::Isabella Morais da Silva, filha de Camila Morais da Silva e João Menin.



1/2

::Laura Gabriela Castiglioni Matias, filha de Fernanda Rafaela Castiglioni e Deison Lucas Matias.



CAXIAS DO SUL

Círculo Saúde

14/2

::Maria Taina da Veiga da Silva, filha de Tatiane Theis da Veiga e Cleo da Silva.

::Marina dos Santos Camargo, filha de Jéssica Paula dos Santos e Fábio Junior Camargo.

::Moisés Brambatti Dal Agno, filho de Fabiana Brambatti e Paulo Dal Agnol.



13/2

::Arthur da Silva Gomes, filho de Jenifer Kamila S. da Silva e Christian Rodrigues Gomes.

::Kailany Cardoso Lucas, filha de Mídia dos Santos Cardoso e Angelo Lucas.

::Lucca Brando Martins, filho de Priscila Fernanda Brando e Charles Rodrigo Martins.

::Hugo Luchese da Silva, filho de Tatiane Luchese e Edson Duarte da Silva.

::Lorenzo Suzin da Silva, filho de Roberta Suzin e Claudinei Soares da Silva.



12/2

::Melissa Ritter, filha de Cristiane Walzlawick Ritter e Pablo Ritter.

::Helena Cecatto, filha de Vanessa Magali Rockenbach e Rogerio Cecatto.

::Matheus Lauksen Bentak, filho de Graziele Lauksen de Mello e Mauro Bentak da Costa.



10/2

::Rafael Grassi Chagas, filho de Alessandra Grassi e Alexandre Chagas.



9/2

::Cesar Augusto dos Santos Neto, filho de Taiana Isaura Pereira Ledesma e Gildo Augusto P. dos Santos.

::Miguel Zotti, filho de Tamila Rieter e Marcio Luis Zotti.



8/2

::Júlia Fabro Parlato, filha de Ana Paula Fabro Parlato e Paulo Eduardo Parlato.

::Giovana Hoffmann Maciel, filha de Andreia Boziki Hoffmann e Roberto Maciel da Silva.

::Kauã da Silva, filho de Tatiana Modena e Oscar Maria da Silva.



7/2

::Joaquim Michelon Bisol, filho de Ingrid Michelon e Diogo Bisol.

::Lívia Brandler Borges, filha de Lilian Brandler da Silva e Diego Maciel Borges.

::Juan Bitencourt Roldão, filho de Chirli Raupp de Bitencourt e Alecsandro Alves Roldão.

::Arthur Pilatti Albani, Elisete Pilatti Albani e Sidnei Albani.



6/2

::Cecília Gualdi, filha de Vania Spigolon Gualdi e Mosart Bueno Gualdi.

::Lavínia Henz Lermen, filha de Carla Henz e Enrique Lermen.

::Bernardo da Silva Boniatti, filho de Franciele Pinto da Silva e Antonio Boniatti.

::Cauã Dill, filho de Cinara Knack Dill e Rodrigo Dill.

::Leonardo Bandinelli Trevisan, filho de Bianca Bandinelli e Eduardo Stock Trevisan.

::Martina Oliveira da Rosa, filha de Adriana Carneiro de Oliveira e Jaime da Rosa.

::Carolina e Manuela Pagno Fiorentino, filhas de Daiane Pagno e Fabio Fiorentino.



4/2

::Kevin Gabriel Filipini Xavier, filho de Cassiana Rita Filipini e Cleber Xavier.

::Valentina Castro Pretto, filha de Tatiane Marques de Castro e Leonardo Antonio Pretto.

::Enrico Muller Segatto Ferreira, filho de Marcela Gomes Muller e Cristhian Segatto Ferreira.



3/2

::Kamilly de Barros Hoffmann, filha de Camila dos Santos de Barros e Lucas Castilhos Hoffmann.



2/2

::Lara Elis Nienov Klering, filha de Grasiela Nienov Klering e Leandro Henrique Klering.

::Arthur Rael Rekowsky, filho de Moneda Marneis Stumm Rael e Jonas Valdemar Rekowsky.



1/2

::Lucas Amaral da Silva, filho de Cristiane do Amaral e Rafael da Silva.

::Sofia Fuentes Noronha, filha de Janciele Toledo Fuentes e David dos Santos Noronha.



Hospital Pompéia

12/2

::Miguel Almeida, filho de Julie Ane de Almeida Soares.

::Miguel Benjamin Amaro de Oliveira, filho de Gabriela Silveira Amaro e Micael Silva de Oliveira.

::Bernardo Soares de Oliveira, filho de Sabrina Vargas Soares e Everton Rodrigues de Oliveira.

::Maria Luiza Streb Paim, filha de Gabriela Paim e Eric Streb.

::Melissa Rochele Pinto da Silva, filha de Janete de Oliveira Pinto e Rogerio Sebastião da Silva.



10/2

::Manuela Sebastião Gadens, filha de Tatiane Pandolfi Sebastião e Elvis Roberto Gadens.

::Renan dos Santos Cruz, filho de Claudia Alves dos Santos e Tiago Macedo Cruz.

::Sofia Ramos de Lima, filha de Luciana Marcelino de Ramos e Diego da Rosa de Lima.

::Laura de Moraes Almeida, filha de Lucia Pires de Moraes e Cristiano Pereira de Almeida.



9/2

::Kadu Huff de Campos, filho de Irene dos Santos Huff e Sadi de Campos.

::Sophia Catharina dos Santos, filha de Cristiane Zenita dos Santos e Edgar Rubens dos Santos.

::Milena Dias, filha de Caroline Pereira e Renan Estevan Dias.

::Sophia Leite dos Santos, filha de Caroline Alves Leite e Jucemar Pereira dos Santos.

::Lavínia Lopes da Rosa, filha de Sara Rufino Lopes e Lindonez Paim da Rosa.



8/2

::Eduarda Ferreira Turatti, filha de Solange Vieira Ferreira e Leodacir Luiz Turatti.

::Bryan Borges Pereira Gomes, filho de Jucelene Borges Correa e Júlio César Pereira Gomes.

::Bernardo Ribeiro de Oliveira, filho de Simone de Oliveira e Matheus Ribeiro.

::Victor Emanuel Rodrigues dos Santos, filho de Andrelise Seibert Rodrigues e Gilmar Barbosa dos Santos.



7/2

::Anthony Theodoro da Silva, filho de Viviane Theodoro e Marcos Antônio da Silva.



6/2

::Pedro Rech da Silva, filho de Mara Andreia Rech e Paulo Roberto Ananais da Silva.

::João Pedro Martins de Macedo, filho de Thaís Leal Martins e Bruno Almeida de Macedo.

::Bernardo Gabriel Remboski da Silva, filho de Renata Aparecida Gomes Remboski e Rodrigo de Oliveira da Silva.

::Endryus de Aguiar Catarina, filho de Rafaela de Castilhos de Aguiar e Leandro Santa Catarina.



5/2

::Anna Beck Cardoso, filha de Rayani Beck e Lucas Teixeira Cardoso.

::Lorenzo de Lima Alves, filho de Natiele Vieira de Lima e Jean da Silva Alves.

::Henry Manuel Barbosa Vassalo, filho de Morgana Andriela Barbosa e Bruno Soares Vassalo.

::Ryan de Oliveira Banmgarten, filho de Lilian de Oliveira e Fabio Banmgarten.



3/2

::Arthur Henrique de Oliveira, filho de Jaqueline Oliveira de Souza e Marcelo Artur Oliveira.



2/2

::Maria Eduarda de Oliveira Teixeira, filha de Luana Cunha de Oliveira e Fabio Santos Teixeira.



1/2

::Mirelli Camargo Soares, filha de Adriele Camargo de Souza e Everton Rodrigues Soares.Hospital Virvi Ramos



15/2

::Maria Eduarda Tessele Santos, filha de Etiane M.Tessele E Evandro Santos



10/2

::Miguel Brollo Brando, filho de Suelen Carine Brollo e Gabriel Elias O. Brando.

::Joao Pedro de Jesus Pacheco, filho de Catia de Jesus e Alison Pacheco.



9/2

::Benjamin Perigol Leite, filho de Magali Perigol e Robson Cardoso Leite.



8/2

::Rafaela Finkler, filha de Karine C. B Bedin e Guilherme Ozelame Finkler.

::Bryan Machado Kugert, filho de Ana Paula da Silva e Miguel F. M. Kugert Jr.

::Isabella Theodoro Martins, filha de Thays H. Theodoro Pires e Leandro L. Martins.



7/2

::Arthur Warta da Silva, filho de Elisa Suelen Warta e Jairon Rodrigues da Silva.



6/2

::Joao Victor Rodrigues, filho de Maria Jose Silva de Jesus e Claudiomiro Rodrigues da Silva.



5/2

::Lucca Arcari da Silva, filho de Naiuri Arcari e Fabio da Silva.



Hospital Saúde

17/2

::Lorenzzo Lopes Del Cueto, filho de Tiago Felipe dos Santos Del Cueto e Lilian do Couto Lopes.

::Arthur Reinheimer Tende, filho de Eduardo Tende e Fernanda Reinheimer.

::Luisa Daunheimer, filha de Dionatan Silva e Patricia D. Oliveira



16/2

::Diogo de Gregori, filho de Alexandro de Gregori e Elaine Ballico de Gregori.

::Henrique Zanella, filho de Fabiano Zanella e Isabel Alves de Souza Pinto.

::Sophia S. Severo, filha de Claiton de O. Severo e Stenia B. Santos.



15/2

::Lara de Figueirêdo Penso, filha de Igor Luiz Penso e Camila Araújo de Figueirêdo.

::Isoac José Freddi Minuzzi, filho de Adjelton Minuzzi e Aline Regina Freddi Minuzzi.

::Felipe Odorcick Vargas, filho de Odair Vargas e Eliane Odorcick.

::Cecília Boelter Castilhos, filha de Giovani Casagrande de Castilhos e Vânia Eunice Boelter.

::Anthony Orlandi de Campos, filho de Édipo de Campos de Lima e Paula Andressa Orlandi.

::Miguel Santin Dambruzzi, filho de Fabricio Cambruzzi e Rejane Santin.



14/2

::Gustavo Henrique Dorigan Rossato, filho de Giuliano Fortes Rossato e Grasiela Dorigan Rossato.

::Lucas Cavalli da Silva, filho de Adão Rodrigues da Silva Junior e Luciana Cavalli da Silva.

::Murilo Biasio Andrade, filho de Rodrigo Andrade e Gisele Trevisol Biasio.

::Enzo Emanuel Turra Antonello, filho de Evandro Hoffmann Antonello e Franciele Turra.



13/2

::Vittória Fontanive Selle, filha de Carlos Henrique Selle Pereira e Miriane Fontanive.

::Marthina Fontanive Selle, filha de Carlos Henrique Selle Pereira e Miriane Fontanive.

::Lucas Lima da Silva, filho de Elenias Silva e Dione Lima.

::Caio de Castilhos Mainieri, filho de Gustavo Mainieri e Viviane de Castilhos.

::Lara de Nardi Marcolin Ruffato, filha de Giovani Ruffato e Jéssica de Nardi Marcolin.

::Arthur Lorenzo Castro dos Santos, filho de Airton Sócrates dos Santos Silva e ::Patricia Castro de Freitas.



12/2

::João Francisco Spricigo Macheki, filho de João Alberto Macheki Filho e Francini Maria Spricigo.

::João Vitor Zannini, filho de José Mauro Zannini e Jaqueline Marione Mascarello.

::Breno Pimentel Fracalossi, filho de Reinaldo Fracalossi Neto e Camila Pimentel.

::Miguel Pferifer Vargas, filho de Teilor Marchioro Vargas e Lisane Pferifer.



11/2

::Alice Piccoli Gallichio, filha de Gustavo Spinato Gallichio e Diordia Piccoli Gallichio.



10/2

::Sofia Pozzo Severo, filha de Leone Pereira Severo e Denise Pozzo.

::Eduarda Vitória da Silva Nunes, filha de Emerson Luís Nunes e Gisele M. da Silva Nunes.

::Rebeca Alves Rodrigues, filha Paulo Henrique Rodrigues de Rodrigues e Miriele Alves Rodrigues.

::Miguel de Melo Girelli, filho de Claiton Girelli e Lucilene Pereira de Melo Girelli.



9/2

::Alice Rech Borges, filha de Pedro Marcelo de Meira Gois Borges e Andriele Rech Carniel Borges.

::Arthur Silva Hopp, filho de Mateus Hopp e Marilene da Silva Rosa.

::Nicolas Gabriel Kempka, filho de Odair José Kempka e Ediane Wantsin. ::Brunno Borges Garcia, filho de Douglas Garcia e Tatiane Betim Borges Garcia.

::Otávio Zanuz, filho de Leandro Zanuz e Elisandra Tafarel Zanuz.



8/2

::Aurora Casagrande Martins, filha de Edison Martins e Ethiane Casagrande.

::Nicolas Miguel Dewes, filho de Daniel Dewes e Fabiana Stein.



7/2

::Vittor Fernando de Sá Barreto, filho de Marcelo Silva Barreto e Vanusa de Borba de Sá.



6/2

::Lorenzo Egon Rubenich, filho de Anderson Rubenich e Janaisa Isabel Pedrotti Rubenich.

::Manuela Albernaz Colombo, filha de Adriano Colombo e Fabiane Albernaz.

::Higor Padilha da Cruz, filho de Gilmar Griesang da Cruz e Lidimari Braga Padilha.

::Arthur Dagostini de Aguiar, filho de Angelo Augusto Aguiar e Giana Dagostini.

::Lorenzo Longhi Giacomin, filho de Marcelo Giacomin e Leandra Longhi.

::Davi Garbo Bertolini, filho de Alecir Bertolini e Jaqueline Garbo Bertolini. ::Benjamim Klagenberg Schmitt dos Passos, filho de Jose Carlos Schmitt dos Passos e Sisa Klagenberg Schmitt dos Passos.



5/2

::Miguel Comin Rosanelli, filho de Jair Miguel Reiter Rosanelli e Diana Comin Rosanelli.



4/2

::Emanuel Sampaio Schinatto, filho de Robson Oliveira Schinatto e Daiane Sampaio.

::Violeta Biasuz Tomé, filha de Estevão Tomé e Ana Rebeca Biasuz.



3/2

::Arthur Kronbauer Meyer, filho de Alcir Cardoso Meyer e Leila Fatima Kronbauer.

::Luany Teixeira Soares, filha de Tiago da Silva Soares e Natalia Bairros T. Soares.

::Isadora Lourenço Guidini, filha de Luciano Guidini e Débora Lourenço Miranda.

::Miguel Palhano de Jesus, filho Everton Biazus de Jesus e Silmara Palhano da Luz.



2/2

::Samuel Ludke Susin, filho de Leonardo Kramer Susin e Bruna Ludke Susin.

::Davi Rodrigues da Silva, filho de Moises David Rodrigues da Silva e Sheila de Almeida Barbosa.

::Maria Cecília Aguiar Cavalheiro, filha de Fabiano de Lemes Cavalheiro e Gislaine Aguiar da Silva.

::Mayara Lazarotto Helfenstein, filha de Luiz Fernando Helfenstein e Yasmin Castilho Lazarotto.

::Manoela Ramos de Carli, filha de Lourenço Sehbe de Carli e Regiane Gomes Ramos.

::Antônia Oliveira Gregio, filha de Mateus Angelo Gregio e Carina Flores de Oliveira.



1/2

::Christian Pasa Sartor, filho de André Paulo Sartor e Neive Inês Pasa Sartor.

::Alice Martins Kruger Seben, filha de Cleber Junior Kruger Seben e Susielen Terezinha Martins.

::Laura Groff Lemes, filha de Marcos Ferreira Lemes e Paola Groff.