Confira a lista de falecimentos desta sexta-feira

Morreu na última quarta-feira, aos 87 anos, Maria Schiochet Furlin. Natural de Antônio Prado, vivia em Caxias do Sul desde 1972. Logo após chegar à cidade, ficou viúva de Waldomiro Furlin e criou sozinha seis filhos, Carmem, Dolores, Cecília, Ricardo, Ivete e Sérgio - os dois últimos já falecidos. Maria iluminou a família com sua lucidez, perseverança e bondade. Foi uma guerreira.



Nos últimos 20 dias, lutou pela vida contra complicações de um AVC. Católica devota de Nossa Senhora do Caravaggio, sempre uniu forças com familiares e amigos na igreja do bairro São Ciro. Foi sepultada na quinta-feira, às 11h, no cemitério do São Ciro. Além dos quatro filhos, deixa 13 netos e cinco bisnetos - um a caminho.Uma missa de sétimo dia em homenagem a Maria será celebrada no sábado, às 18h, na igreja São Ciro.



CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011



:: Marcia Heloisa Andreola, 40. Sepultamento nesta sexta-feira, às 16h, no Cemitério Parque



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511



:: Solomar Schiavon de Lima, 66. Sepultamento nesta sexta-feira, às 9h, no cemitério da Sociedade dos Santos Anjos.



Memorial São José

(54) 3028.8888



:: Diva Josephina Santa Catarina Poletto, 81. Sepultada na quinta-feira no cemitério da Capela São Pedro da 3ª Légua.

:: Augusto Caetano Spegiorin, 94. Sepultamento nesta sexta-feira, às 10h, no cemitério do bairro Santa Catarina.



FARROUPILHA



Capela São José

(54) 3261.1100



:: Adalberto Perottoni, 58. Sepultado na quinta-feira no cemitério da Comunidade de São Vicente.



NOVA ROMA DO SUL



Funerária CCR

(54) 3292.5445



:: Florinda Piamolini Scudiero, 77. Sepultada na quinta-feira no Cemitério Público.