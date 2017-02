Confira a lista de falecimentos desta segunda-feira

Obituário 20/02/2017 | 06h00 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

:: Teresinha Fabrício De Bortoli, 74. Sepultamento hoje, às 9h, no Cemitério de Pinto Bandeira.

:: Leni Marceolete Souza Conteratto, 58. Sepultada ontem no Cemitério Municipal São Roque.



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

:: Almeris Luiz Brancher, 64. Sepultado ontem no Cemitério de São Giácomo da 9ª Légua.

:: Amélia Pereira De Souza, 86. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério Santos Anjos.

:: Ivo Antonio Stasiaki Da Motta, 70. Sepultado ontem no Cemitério da cidade de Independência (RS).

:: Natiele Da Costa De Andrade, 34. Cremação hoje, às 9h30min.



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

:: Isaias Lemos Cavalheiro, 57. Sepultado ontem no Cemitério Jesus Bom Pastor em Santa Corona.

:: Luiz Raimundo Lima Coimbra Filho, 52. Sepultado ontem no Cemitério Dom Bosco, em Teresina (PI).



Memorial São José

(54) 3028.8888

:: Adelar Rossi, 84. Cremado ontem.

:: Dalva Ceniza Ayala, 88. Cremada ontem.

:: Darci Broch, 64. Cremado ontem.

:: Lindolfo Texeira, 92. Sepultado ontem no Cemitério da Comunidade de Forqueta.

:: Luciana Aparecida Palaoro Deon, 37. Sepultada ontem no Cemitério da Sociedade dos Santos Anjos.