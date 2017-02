Confira a lista de falecimentos desta quarta-feira

Obituário 22/02/2017 | 06h00 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

::Teófilo Lysiak (Alemão), 82. Sepultado ontem no Cemitério de Pinto Bandeira.



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

::Carina de Souza da Luz, 29. Sepultamento hoje, às 11h, no Cemitério Público Municipal.Capelas



São Francisco

(54) 3223.2511

::Victoria Basilio de Negredo Nunes, 88. Sepultada ontem no Cemitério São Luiz da 6º Légua.



Memorial São José

(54) 3028.8888

::Odeth de Carvalho Mesquita, 89. Cremação hoje, às 10h.

::Eliane Stedile Busellato, 48. Sepultada ontem no Cemitério do Bairro Cruzeiro.



Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

::Mario Paiva Brito, 93. Cremado ontem.



FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

::Genir Angeretti, 57. Sepultado ontem no Cemitério Municipal Nova Vicenza de Farroupilha.

::Silda Trevisan, 80. Cremada ontem.



FLORES DA CUNHA

Funerária CCR

(54) 3292.5445

::Dalva Lourdes Costa Arioli, 89. Sepultada ontem no Cemitério Parque de Bento Gonçalves.

::Odila Scremin, 63. Sepultada ontem no Cemitério da Capela Santo Izidoro, Travessão Paredes, em Nova Pádua.

::Adélia Leondina Bedin Pirolli, 78. Sepultada ontem no Cemitério de Nova Pádua.



SÃO MARCOS

Capela São José

(54) 3291.1559

::Celso Rizzon Junior, 27. Sepultamento hoje, às 10h30min, no Cemitério Público Municipal.

::Daniela Vanazzi, 25. Sepultamento hoje, às 9h30min, no Cemitéio Público Municipal.



VACARIA

Funerária Lovato

(54) 3231.1370

::Antonio Roque Maci, 53. Sepultamento hoje, às 9h, no Cemitério Publico Municipal.