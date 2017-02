Bombeiros retomam buscas a jovem desaparecido no Rio das Antas, em Nova Roma do Sul

Afogamento 21/02/2017 | 11h29 Atualizada em

Os bombeiros de Farroupilha iniciaram no início da manhã as buscas por Cristian Rodrigues Xavier, 19 anos, que desapareceu na segunda-feira no Rio das Antas, em Nova Roma do Sul. A corporação foi acionada por volta das 17h para socorrer um dos quatro amigos que banhava-se próximo da ponte do município.

Segundo relatos, o jovem, que não sabia nadar, pulou em um ponto com nível da água relativamente baixo, mas por se tratar de um trecho com bastante pedras, acabou afundando e não foi mais visto. Cristiano é morador de Farroupilha. De acordo com os bombeiros, ainda que inapropriado, o lugar é ponto comum de banho. As buscas seguem por todo o dia e só devem se encerrar no início da noite.