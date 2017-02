Associação de bairro de Caxias será transferida para antigo módulo da BM 

Cruzeiro 06/02/2017 | 14h59 Atualizada em

Antigo módulo da BM no bairro Cruzeiro será utilizado pela associação de moradores do bairro

Desde a desativação da 3ª Companhia do 12° Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, o espaço é ocupado por atividades promovidas pela Associação de Moradores (Amob) do bairro Cruzeiro. A direção da Amob já decidiu transferir a sede da associação para o imóvel, localizado na Avenida Hércules. A sede atual é uma casa que fica na Avenida Sirius e pertence à prefeitura. As informações são da Gaúcha Serra.



A unidade da Brigada Militar no bairro Cruzeiro funcionava como a base da 3ª Companhia, responsável pelo policiamento daquela região da cidade, e também como módulo para registro de ocorrências. A companhia do Cruzeiro foi desativada no início de novembro do ano passado.

O presidente da Amob, Gilberto Susin, explica que o terreno pertence ao município, mas o prédio foi construído pela comunidade no início dos anos 2000. Com a desativação da unidade da BM, estão sendo oferecidas no espaço aulas de música para crianças e adultos. Na parte dos fundos do terreno, será feita uma horta comunitária com estudantes de uma das escolas do Cruzeiro. O presidente diz ainda que o terreno será cercado.

Falta de efetivo

Conforme o comandante da BM em Caxias do Sul, major Jorge Émerson Ribas, o fechamento da companhia foi motivado pela falta de efetivo. São seis soldados que voltaram para as escalas de patrulhamento, ao invés de ficarem fixos na companhia. As áreas policiadas pela 3ª Companhia foram absorvidas pela primeira, no Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição, e a segunda, no Parque Cinquentenário. Essas duas unidades foram mantidas.

O projeto dos módulos da BM em Caxias foi implantado nos anos 1990, como uma ideia para descentralizar o policiamento ostensivo no município. Com o tempo, as unidades foram sendo desativadas sob a justificativa de que era melhor ter um policial se deslocando pelo bairro do que um fixo no módulo.

O primeiro módulo fechado foi o do bairro Fátima; depois, em junho do ano passado, a unidade do bairro Santa Fé fechou.