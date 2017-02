Acidente deixa cinco feridos na ERS-122, em Caxias do Sul

Trânsito 12/02/2017 | 19h59 Atualizada em

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no Km 66, da ERS-122, próximo à empresa Fras-le, em Caxias do Sul, na manhã deste domingo. Segundo informações do Grupo Rodoviário de Farroupilha, o condutor de um Peugeot 207 perdeu o controle do veículo, atropelou um homem e bateu em um caminhão que vendia frutas, às margens da rodovia, por volta das 9h.



No carro, estavam três homens e uma mulher, que não tiveram os nomes divulgados, bem como o pedestre atropelado. O condutor do veículo passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo.



As vítimas foram encaminhadas aos hospitais Pompéia e Unimed. Dos quatro pacientes atendidos no Pompéia (três homens e uma mulher), um está na UTI.