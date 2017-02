Acidente deixa casal e criança feridos no acesso aos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Trânsito 13/02/2017 | 11h21 Atualizada em

Com o impacto, o Chevette foi jogado para fora da pista e parou num matagal do acostamento Foto: Marcelo Casagrande / Agência RBS / Agência RBS

Um casal e uma criança ficaram feridos num acidente envolvendo um Chevette e um caminhão, por volta das 9h desta segunda-feira. A colisão ocorreu na Rota do Sol (ERS-122), no acesso aos Pavilhões da Festa da Uva. Os feridos estavam no Chevette. O condutor do caminhão não sofreu lesões. Um segundo caminhão se envolveu no acidente, mas com pequenos danos.



Com o impacto, o Chevette foi jogado para fora da pista e parou num matagal do acostamento. A mulher foi levada para o Pronto Atendimento 24 horas (Postão) e não corre risco de vida. O homem recebeu atendimento médico e já foi liberado. Os socorristas levaram a criança ao Hospital do Círculo. O estado de saúde do menor não seria grave.