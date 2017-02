Abertas as inscrições para cursos profissionalizantes em Caxias do Sul

Lefan 06/02/2017 | 14h50 Atualizada em

A partir desta segunda-feira, até a próxima sexta-feira, estão abertas as inscrições para 22 cursos oferecidos pela Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (Lefan), em Caxias do Sul. Os interessados podem procurar o Salão dos Capuchinhos, no bairro Rio Branco, a partir das 13h30min. Serão distribuídas 150 senhas por dia. As informações são da Gaúcha Serra.



As formações são oferecidas em diversas áreas para trabalhar na indústria, no comércio e no setor de serviços (veja abaixo). Há opções de cursos para maiores de 14 anos, mas quem tem menos de 18 deve ser acompanhado por um responsável.

Uma série de documentos é necessária na hora da inscrição. Todos os interessados devem portar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os membros da família com mais de 16 anos.

Confira os cursos oferecidos:

- Agente de Portaria

- Assistente de Departamento Pessoal

- Assistente de RH

- Auxiliar administrativo:

- Auxiliar de Contabilidade

- Auxiliar de inspetor de qualidade

- Corte de Cabelo

- Designer de Sobrancelha

- Eletricidade básica.

- Empreendedorismo

- Empregada doméstica

- Informática básica

- Informática básica adolescentes

- Inglês

- Lid/Metrologia/Matemática

- Manicure e Pedicure

- Operador de Injetora

- Pintura e Textura Predial

- Práticas em Vendas

- Telemarketing em vendas

- Tortas doces e salgados