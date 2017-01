Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito em Caxias

Área central 16/01/2017 | 09h54 Atualizada em

Um acidente de trânsito registrado por volta das 17h30min de domingo deixou três pessoas feridas na Avenida Rubem Bento Alves, no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul. Entre os feridos estava uma criança de um ano e sete meses.



Leia mais

Homem mata assaltante que invadiu casa no interior de Vacaria

Corpo de homem é localizado às margens de rio em São Sebastião do Caí

Homem morre afogado em rio em União da Serra





O condutor do veículo Fiesta, com placas de Farroupilha, perdeu o controle do carro e atingiu um poste. Kawan Gonçalves da Rosa, 23 anos, teve escoriações. A caroneira Vanessa Silva, 16 anos, também se feriu e foi encaminhada ao Hospital Pompéia, onde passou por procedimento e está internada na sala de recuperação.

Foto: Eduardo de Andrade Gomes / Divulgação

A menina de um ano e sete meses foi encaminhada do Hospital Geral e o estado de saúde é considerado estável.