Trem carregado de milho descarrila no interior de Veranópolis

Na tarde de quarta-feira, três locomotivas e sete vagões carregados com milho descarrilaram entre as localidades de Salgado e Jaboticaba, próximo à balsa para Nova Roma do Sul. Ninguém se feriu. Na tarde desta quinta-feira, equipes da concessionária Rumo, que administra a malha ferroviária, trabalhavam para restabelecer a linha e remover os vagões.

A empresa abriu uma sindicância interna para apurar as causas do acidente, mas informações extraoficiais indicam que pedras teriam caído sobre a ferrovia e danificaram os trilhos. A composição era formada por 66 vagões. O trem partiu de Vacaria e seguia para Porto Alegre. Ainda não há previsão de liberação da ferrovia no interior de Veranópolis