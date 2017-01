Tombamento de veículo deixa trânsito interrompido para caminhões na ERS-122

Atenção! 19/01/2017 | 08h22 Atualizada em

O trânsito está lento no Km 167 da ERS-122, em Campestre da Serra, na manhã desta quinta-feira. O motivo da lentidão é o tombamento de um caminhão durante a madrugada, próximo ao cruzamento com a BR-116. O acidente ocorreu por volta das 4h.



O trânsito está totalmente interrompido para caminhões. Veículos leves passam de forma alternada. A carga não está na pista. O motorista ficou ferido e foi levado ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Ele está em observação e deve ser liberado ainda nesta quinta-feira.