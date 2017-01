Terça-feira será chuvosa e com temperatura elevada na Serra

Previsão do tempo 10/01/2017 | 10h10 Atualizada em

A chuva que atingiu a região da Serra durante a madrugada poderá voltar a qualquer momento desta terça-feira. A previsão é de que o dia seja de chuva intensa e contínua, com risco de temporais. Apesar disso, as temperaturas devem se manter altas.



A temperatura máxima na região deve ficar na casa dos 25ºC. Segundo os meteorologistas, a quarta-feira também será de tempo instável, principalmente na parte da manhã. O tempo volta a ficar seco a partir de quinta-feira.