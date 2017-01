TCE suspende licitação para coleta e transporte de lixo em Nova Petrópolis 

Serviço 10/01/2017 | 14h16 Atualizada em

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu o edital de concorrência lançado em 2016 para a coleta, transporte e destinação final de lixo em Nova Petrópolis. O conselheiro Estilac Xavier diz que há inconformidades no processo. Ele avalia que o edital limita os participantes ao reunir, no mesmo lote, a coleta e os serviços de transporte e destinação final, porque não verifica motivação econômica ou técnica. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Polícia pede prisão preventiva de dois suspeitos da morte de agricultor na Serra

Morte de morador de Caxias que havia desaparecido é investigada como afogamento



Xavier aponta ainda que o edital é impreciso, não tem projeto-básico, nem detalha suficientemente os serviços. A concorrência tem dois modelos diferentes de planilhas de custos e as licitantes podem apresentar planilhas próprias. Segundo Xavier, isso compromete o julgamento objetivo das propostas.

A prefeitura tem 30 dias para se manifestar ao TCE. Conforme o assessor jurídico César Luiz Baumgratz, um dos argumentos é que esse modelo de licitação foi utilizado nos últimos anos, sem qualquer apontamento do Tribunal. Sobre a necessidade de que a mesma empresa faça a coleta, transporte e destinação final do lixo, ele afirma que se trata de interesse público porque o município não tem usina de triagem. Baumgratz afirma que município corre o risco de não ter o serviço de forma completa se o trabalho for partilhado entre empresas.

A última licitação foi realizada em 2015, que resultou na contratação da empresa Biasotto. O custo atual para o município é de R$ 120 mil por mês. A intenção de realizar uma nova licitação, conforme o assessor jurídico, é buscar a diminuição do valor diante da crise financeira enfrentada por Nova Petrópolis, a exemplo de outros municípios do Estado.