Tarifa de água em Caxias fica 8,11% mais cara a partir de março 

Os moradores de Caxias do Sul vão pagar mais caro pela água a partir do dia 1º de março. O reajuste anunciado pelo Samae é de 8,11%. Com o aumento, o preço básico do metro cúbico será fixado em R$ 5,55. As informações são da Gaúcha Serra.



O cálculo do reajuste é baseado na média histórica projetada para as despesas correntes da autarquia, acrescida de valores necessários para investimentos planejados e pagamentos de juros de financiamentos contratados para obras.



Famílias de baixa renda podem obter desconto na tarifa de acordo com o consumo. Para receber o benefício é necessário se enquadrar no caráter unifamiliar (com até três economias), apresentar contas antigas e comprovante de renda. Também é necessário ter o Cadastro Único da FAS. Os documentos devem ser encaminhados ao Samae.