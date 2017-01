Sol predomina na região da Serra e termômetros ultrapassam os 26ºC

Previsão do tempo 12/01/2017 | 09h56 Atualizada em

O sol volta a brilhar com intensidade durante toda esta quinta-feira em todo o Rio Grande do Sul. A sensação de abafamento que predominou nos últimos dias diminui, mas as temperaturas, porém, não sofrem queda significativa.



Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 26ºC. Em Farroupilha e Carlos Barbosa, a temperatura não passa dos 25ºC. Já em Bento Gonçalves e Flores da Cunha, o termômetro vai marcar 27ºC durante a tarde. Que está aproveitando o verão na praia também terá um dia bom: Em Capão da Canoa e em Torres, no Litoral Norte, a máxima será de 28ºC. Não há alerta de mar agitado, no entanto, o dia será ventoso para quem ficar na beira da praia.



