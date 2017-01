Sem salário e impedidos de trabalhar, funcionários de empresa protestam em Caxias

Economia 18/01/2017 | 09h20

Funcionários da empresa Dimelthoz, em Caxias do Sul, protestam na manhã desta quarta-feira por salário atrasado e falta de pagamento de benefícios, como plano de saúde, e de direitos trabalhistas, como o INSS. Eles alegam que retornaram das férias coletivas na última segunda-feira, dia 16, e que foram impedidos de trabalhar, já que o portão estava trancado com uma corrente.



— O único retorno que temos é que, quando eles tiverem dinheiro, vão nos pagar. Mas soubemos que eles têm tirado coisas de dentro da empresa durante a noite. A gente só quer que então nos demitam para podermos tocar a vida, arrumar outro emprego — relata o vendedor Wagner Rodrigues, 30 anos.



Outra funcionária, Miriam de Oliveira, 33, que é assistente administrativo, conta que o auxílio escolinha e o plano de saúde também não foram repassados. O último pagamento da folha, que deveria ter sido feito em janeiro, não entrou.



Por volta de 5h desta quarta, os funcionários começaram a se aglomerar na frente da empresa de itens eletroeletrônicos, que fica na Rua Pinheiro Machado, bairro Lourdes. O plano agora é contatar o Ministério do Trabalho. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos acompanharam o ato, composto por cerca de 30 dos pouco mais de 50 funcionários, que colaram cartazes na cerca da empresa. Entre os dizeres, frases como "É tanta coisa que não cabe aqui!!! Queremos nossos direitos!!!" e "Parem de se apropriar dos nossos direitos".



Segundo Claudecir Monsani, presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos, há funcionários com cerca de seis anos de casa que nunca tiveram o INSS recolhido.



— Estamos tentando alguma garantia para que eles tenham como receber. Sabemos que o maquinário está penhorado na Justiça. Temos a ideia de quem sabe fazer um leilão para pagar os trabalhadores. Claro que isso demora um pouco mais — comenta.



A reportagem tentou contato por telefone com os proprietários da empresa, mas foi informada pelo vigilante que ninguém estava presente e que não havia previsão.