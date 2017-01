Sem estipular prazo, Daer diz que projeto para corrigir desníveis da Rota do Sol está sendo realizado

Rodovia 26/01/2017 | 15h51 Atualizada em

Os dois grandes defeitos na Rota do Sol, entre os Km 14 e 15, logo após a ponte sobre o Arroio Carvalho, em Itati, poderão ter alguma solução. O problema, que faz com que muitos carros tenham que frear bruscamente, foi publicado na edição de quinta do Pioneiro.

Em nota, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer) afirma que está definindo soluções apontadas pela empresa que presta apoio técnico no trecho para adotar as correções necessárias. Anteriormente, a autarquia informou que o defeito se deve a uma falha geológica e que a 16ª Superintendência Regional do Daer, de Osório, realiza reparos constantemente no material asfáltico para nivelar o pavimento.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

No entanto, o departamento não estipula prazos para início ou fim do projeto para solucionar o problema. Na nota, ainda acrescenta que "o trecho está devidamente sinalizado com o aviso do adensamento na pista e a indicação de velocidade de 40 km/h. Assim sendo, os motoristas que excedem esse limite no trecho estão, consequentemente, cometendo infração de trânsito".