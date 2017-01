Segunda-feira pode ter chuva a qualquer hora do dia na Serra

Previsão do tempo 09/01/2017 | 09h21 Atualizada em

O tempo instável deve predominar na Serra neste início de semana. A segunda-feira será marcada por períodos de sol brilhante seguidos por chuva. Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 26ºC. Carlos Barbosa e Farroupilha, os termômetros marcam 27ºC e, em Bento Gonçalves, 28ºC. Em todas as cidades, há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Janeiro deve ser marcado por temporais no RS

2017 terá mais feriados prolongados do que 2016. Programe-se!



A população deve permanecer em alerta para possíveis transtornos devido ao mau tempo. Em todo o Rio Grande do Sul, há risco de chuva forte. Os maiores acumulados devem ocorrer na fronteira com a Argentina.



