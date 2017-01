Rota do Sol tem defeito histórico sem solução

Rodovia 26/01/2017 | 08h04 Atualizada em

Quem usa com frequência a Rota do Sol para ir até o Litoral já precisou desviar de dois grandes defeitos na pista, entre os Km 14 e 15, logo após a ponte sobre o Arroio Carvalho, em Itati. Há placas sinalizando os trechos com desníveis, mas é difícil se acostumar: é comum ver carros freando bruscamente ou até mesmo saltando no ar devido ao impacto na pista. O que pouca gente sabe é que a rodovia já foi entregue com esse defeito pela construtora há 10 anos. Mas se depender do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), órgão responsável pela manutenção daquele trecho, a atenção deverá continuar redobrada por bastante tempo.

De acordo com a assessoria de imprensa do departamento, o defeito se deve a uma falha geológica e, por isso, o asfalto não pode ser nivelado. A 16ª Superintendência Regional do Daer, de Osório, afirma que reparos são feitos constantemente no material asfáltico para nivelar o pavimento, mas não há um projeto para a correção definitiva do problema.

Mesmo não havendo registro expressivo de acidentes graves no local, motoristas desatentos precisam desviar para fora da rodovia para não colidir, ou estragam os carros com a batida no solo. É comum caminhões andarem na contramão por alguns metros para justamente para evitar passar sobre os desníveis. Flaviano Baldi, 63 anos, mora há mais de 10 anos próximo ao defeito do km 15, e diz que cansou de acordar com o barulho dos freios.

— Tem placa, mas os "calombinhos" enganam, não parecem ser tão altos de longe. Aí quando os carros chegam perto, já em cima, precisavam frear. E quem não freia, se dá mais mal ainda porque os que não são caminhonetes estragam por baixo. Não vi nada muito grave nesse tempo, mas todo dia tem um motorista que leva um susto aqui. No verão, quando o movimento é maior, pelo menos uns 10 precisam achar o freio — conta o agricultor.