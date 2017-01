Revitalização do centro de Farroupilha inclui troca de vagas de estacionamento por parklets

Espaço público 05/01/2017 | 09h05 Atualizada em

A revitalização da rua mais importante de Farroupilha, a Júlio de Castilhos, no trecho de dois quarteirões entre as esquinas da Independência e da Coronel Pena de Moraes, tem sido uma das discussões mais marcantes para a comunidade neste início de ano. O projeto foi apresentado pela prefeitura a entidades representativas em dezembro e pautará novos debates na Câmara de Vereadores, para tratar de alguns dos temas mais polêmicos.

Se é consenso que melhorias de acessibilidade _ como instalação de rampas, piso tátil e sinaleiras sonoras _ , além de ajardinamento e iluminação trarão benefícios a todos que de alguma forma utilizam a Júlio de Castilhos, as controvérsias estão nos pontos que dizem respeito à retirada de vagas de estacionamento rotativo para a instalação de parklets (ou minipraças).

Maiores que os parklets instalados nos últimos meses em Caxias do Sul, as três estruturas que estão previstas no projeto farroupilhense ocupam espaço de quatro vagas cada, demandando a retirada de mais pontos reservados aos veículos. Parte dos lojistas da Júlio é contra a retirada de vagas.

_ Farroupilha já tem poucas vagas de estacionamento, e querem retirar as poucas que temos. O fluxo de pessoas vai diminuir, porque aqui na cidade as pessoas não têm o costume de estacionar o carro e caminhar três, quatro quadras pra ir a uma loja. Para as pessoas sentarem e descansarem, já existem bancos na rua _ considera Dirceu Bonatto, 35, dono de uma loja de roupas.

Proprietária de uma loja de calçados, Patrícia Prati, 38, também é contrária aos parklets.

_ Há várias propostas legais para a Rua, mas o parklet não é da nossa cultura. A clientela da Júlio sempre estacionou o carro o mais próximo da loja possível. E imagina no nosso inverno chuvoso, com cerração, quem é que vai utilizar os parklets? Então que se colocasse apenas um, para testar _ sugere.

O secretário de Planejamento de Farroupilha, David Argenta, afirma que os parklets serão instalados. Destaca que em audiência pública realizada na prefeitura, no dia 23 de dezembro, os comerciantes que compareceram aprovaram as minipraças.

— Não queremos fazer nada sem diálogo, para isso foi feita a audiência. Tanto que outra proposta, que era a do fechamento do calçadão para o tráfego de veículos, foi vetada porque desagradou os comerciantes. Os parklets serão colocados, só aguardamos a aprovação da Caixa, já que os recursos virão de emenda parlamentar (do deputado Pepe Vargas) — afirma Argenta.

Ainda segundo o secretário, os 14 projetos que integram a revitalização são tratados individualmente, cada um com o seu prazo. da mesma forma, os projetos têm recursos oriundos de fontes diferentes, como parcerias público-privadas e emendas. A expectativa é de que as primeiras medidas sejam colocadas em prática a partir de março.