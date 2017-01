Reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano de Caxias será discutida nesta sexta

Economia 24/01/2017 | 17h34 Atualizada em

O percentual de reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul será apresentado sexta-feira, durante reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes de Caxias do Sul. O encontro deve ser realizado às 14h, na Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. O valor do reajuste será definido apenas em uma segunda reunião, que ainda não tem data.

Conforme o titular da secretaria e presidente do Conselho, Cristiano de Abreu Soares, o relator do processo tem prazo de sete dias para analisar a planilha de custos e apontar considerações e o revisor mais dois dias. A expectativa é que a votação da sugestão de índice ocorra, no máximo, até a segunda semana de fevereiro. A decisão sobre o reajuste cabe ao prefeito. Em 2016, o aumento foi de 13,3%. Atualmente, a passagem de ônibus custa R$ 3,40.