Quinta-feira será de tempo instável com risco de temporais na Serra

05/01/2017

A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul continua deixando o tempo instável em toda a região. A condição traz nebulosidade e baixa as temperaturas, o que favorece a formação de temporais. Em Caxias do Sul, a previsão é de tempo nublado com chuva a qualquer hora nesta quinta-feira. Há possibilidade de temporal durante a tarde e a máxima deve ficar na casa dos 26ºC.



Na sexta-feira, uma massa de ar seco chega do Estado e os ventos vão soprar de maneira constante durante o dia. A previsão é de que o dia comece com tempo nublado na Serra e temperaturas mais baixas.

A Rio Grande Energia (RGE) alerta para o risco de temporais e disponibiliza o 0800 970 0900 para que consumidores possam relatar possíveis problemas. Também é possível contatar pelo site www.rge-rs.com.br ou pelo SMS Center — para utilizar o serviço é necessário se cadastrar enviando IN e o código da fatura para o número 27350.