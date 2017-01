Quinta-feira será de predomínio de sol e tempo seco na Serra

Previsão do tempo 19/01/2017 | 09h55 Atualizada em

Apesar do amanhecer nublado e com vento, a quinta-feira promete ser um dia de muito sol e calor na Serra. Isso acontece devido ao predomínio de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens.



Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 27ºC durante a tarde. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Farroupilha devem registrar 28ºC. Para quem está aproveitando o verão no Litoral Norte, a previsão também é de muito calor. Os termômetros podem passar dos 28ºC.



O tempo firme deve predominar em todo o Rio Grande do Sul até o fim de semana, segundo a Somar Meteorologia.