Quatro pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão na BR-470, em Garibaldi

Quatro pessoas morreram em uma colisão entre um carro e um caminhão no Km 222, da BR-470, em Garibaldi. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, próximo ao trevo da Telasul, onde o trânsito está totalmente bloqueado neste momento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam num carro, um Uno com placas de Ijuí. Outras duas pessoas também ficaram feridas: o motorista do caminhão e outro passageiro do Uno.

Ainda não é possível afirmar as causas do acidente. As vítimas não foram identificadas, mas são funcionários de uma empresa de Ijuí, que presta serviços de Recursos Humanos. Eles estavam trabalhando na Vinícola Aurora. A empresa também aguarda informações sobre a identidade destas vítimas, pois são cerca de 100 funcionários que atuam em Bento Gonçalves.