Projeto de lei que cria o Dia do Tortéi em São Marcos pode ser retirado de discussão

O primeiro projeto de lei do vereador Fúlvio Pessini (PMDB), cumprindo primeiro mandato em São Marcos, virou polêmica na cidade e nas redes sociais, e fez com que moradores questionassem o papel dos parlamentares. Com a justificativa de alavancar o turismo do município e colaborar para o reconhecimento de produtores artesanais e agroindústrias, o político propôs que o tortéi seja estabelecido como prato típico e, além disso, sugere que o "Dia do Tortéi" seja incorporado no calendário de eventos da cidade. O projeto foi protocolado no dia 20 e entrou em discussão na segunda-feira. Agora, tramitará pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Orçamento. Só depois volta a plenário, em data ainda indefinida.

Incomodado com a repercussão, Pessini afirma que não imaginou que o projeto seria alvo de tantas críticas. Segundo ele, parte dos moradores que são contrários à ideia não entendeu a proposta, inovadora na opinião do peemedebista:

— O tortéi pode ajudar a colocar São Marcos no cenário do turismo regional. Também é uma forma de reconhecer todos aqueles que se dedicam e se sustentam com a fabricação e venda da massa na cidade. A tortelada é tradição aqui, faz parte da nossa celebração que homenageia, em abril, o padroeiro do município. Não entendi porque o alvoroço. Várias cidades já fizeram a mesma coisa: Flores da Cunha com o menarosto, Caxias do Sul com o galeto al primo canto. Também já discutimos um projeto para dar nome a um campeonato de bocha que vai acontecer em 2018, então qual o problema com o meu?

O projeto da bocha citado por Pessini é de autoria da vereadora Maria Luci Girardello Casarotto (PP/DEM/PSD) e foi aprovado no início da semana. Os parlamentares aprovaram a denominação de Antônio José Girardelo ao Campeonato Municipal de Bocha Masculino de 2018. Este projeto, assim como o envolvendo o tortéi, também levantou o questionamentos. Para muitos moradores de São Marcos, conforme postagens nas redes, os representantes na Câmara deveriam se preocupar em melhorar áreas como saúde e educação. São Marcos elegeu nove vereadores.

— Concordo com a justificativa do projeto do Pessini, mas acho que ele foi apresentado em um momento errado. Temos urgências na saúde, parte da população sofre com os alagamentos envolvendo o Arroio Gravatá, então teríamos outras demandas mais urgentes. Acredito que o projeto possa ser retirado da discussão para que tenham um embasamento melhor e também espero que ele possa ser reapresentado em outra oportunidade — destaca a presidente da Câmara de Vereadores, Patricia Camassola (PMDB).

Gastronomia não é o forte do turismo de São Marcos

Apesar da cidade estar em uma região conhecida pela farta oferta de pratos típicos, a diretora de Cultura e Turismo de São Marcos, Géssica Gozzi, afirma que a gastronomia não é o principal atrativo de turistas. Para ela, o turismo do município, que já foi considerado a Terra dos Caminhoneiros, está muito focado em eventos. Dar visibilidade para o tortéi, na opinião de Géssica, pode ajudar a aumentar o número de pessoas que vêm para a Serra. Porém, a diretora não quis se pronunciar sobre o projeto do vereador Pessini:

— Estamos em construção de um turismo local forte. A tortelada é uma tradição de São Marcos.