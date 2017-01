Programa do Sebrae e CNPq oferece bolsa de R$ 2 mil

Oportunidade 06/01/2017 | 17h01 Atualizada em

As inscrições para o processo seletivo do Programa Agente Local de Inovação (ALI), realizado pelo Sebrae/RS e CNPq, terminam na segunda-feira. Ao todo estão disponíveis 60 vagas para sete regiões do Rio Grande do Sul. Para a Serra Gaúcha, há 12 vagas disponíveis.

O principal objetivo do ALI é promover a prática de ações de inovação nas empresas de pequeno porte. Os candidatos selecionados e aprovados participarão de capacitação durante um mês, remunerada com bolsa de R$ 2 mil. Após esse período, os 40 primeiros profissionais classificados na etapa de capacitação como Agentes Locais de Inovação receberão uma bolsa, de R$ 4 mil por mês, por um período de até 30 meses. Os demais comporão o cadastro de reserva.



Leia mais

Moradores de São Francisco de Paula acreditam que cheia de açude contribuiu para enchente em Rolante

Hospitais filantrópicos da Serra só se mantêm com ajuda de prefeituras

Placas de proibição de conversões à direita são retiradas no centro de Caxias



Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site www.egaion.com.br, onde constam as informações sobre as vagas, requisitos exigidos, entre outros. Os candidatos devem ter formação universitária.

As provas serão realizadas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo e Pelotas no dia 22 de janeiro.