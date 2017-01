Primeira semana da Operação Centro Legal tem discussões sobre destino de ambulantes em Caxias

Fiscalização 27/01/2017 | 14h08 Atualizada em

A Operação Centro Legal, de combate ao comércio irregular no centro de Caxias do Sul, completa uma semana nesta sexta-feira em meio a discussões de qual vai ser o destino dos ambulantes que estão sendo impedidos de se instalar nas ruas. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com a secretária de Urbanismo, Mirangela Rossi, a intenção é direcionar os trabalhadores informais, tanto senegaleses e haitianos, quanto índios para outras alternativas profissionais. Um encontro na prefeitura na quinta-feira discutiu o assunto com os ambulantes. A ideia, segundo a secretária, é direcioná-los a alternativas emergenciais em um primeiro momento para depois buscar a formalização.



De acordo com Mirangela, a avaliação da primeira semana é positiva. Ela disse ainda que não houve recolhimento de mercadoria por parte dos fiscais, já que a ação tem o objetivo de orientar para o cumprimento do Código de Posturas do Município, que proíbe o comércio ambulante. A maior discussão enfrentada na primeira semana foi com relação aos índios.



Como o Código de Posturas proíbe o comércio nas ruas, com exceção de barracas de alimentos, os índios também não poderiam exercer o comércio itinerante. A prática é tolerada devido a um acordo entre município e Ministério Público Federal. A intenção da prefeitura é rever esse acordo a partir de conversas com a Funai e os indígenas previstas para começar na próxima semana.

A ideia é tentar encontrar um local para o comércio indígena e valorizar o artesanato produzido por eles. A secretária admitiu que a mercadoria dos índios no último sábado foi recolhida, mas de acordo com ela, isso ocorreu porque o casal foi encaminhado à delegacia. O material foi devolvido porque a Funai disse que havia nota fiscal, embora ela não tenha sido divulgada.



De acordo com o secretário de Segurança, José Francisco Mallmann, todos os ambulantes estão em desacordo com o código de posturas do município.



— As pessoas têm que se acostumar a cumprir a lei e ela está sendo cumprida — garantiu.