Presidente do sindicato não descarta paralisação de médicos em Caxias do Sul

Polêmica 24/01/2017 | 16h26

Foto: médicos paralisam atividades nas ubs,ubs do rizzo,ubs do esplanda,eubs do são caetano,ségio garde / Agencia RBS

Impasse na questão do cartão-ponto dos médicos deve ganhar novos capítulos. Atendimento pode até paralisar

Foi com críticas à forma intransigente com que se tomou a decisão que o Sindicato dos Médicos encarou a necessidade de cumprimento de carga-horária dos médicos do SUS a partir de 1º de março, em Caxias do Sul. A medida foi anunciada pelo secretário de Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho, em reunião na noite de segunda-feira com profissionais que atendem nas UBSs e no Centro Especializado de Saúde (CES).

— Não foi apresentada uma proposta, mas sim uma decisão que é do prefeito. O problema é que o prefeito está tentando cumprir uma promessa de campanha, mas ele não entende como funciona o SUS. É um serviço muito delicado, em que as coisas não podem ser decididas na marra. Tem que ser tudo bem negociado. Não pode haver sectarismo — comenta o presidente do sindicato, Marlonei Silveira dos Santos.

Aos pouco mais de 70 médicos presentes na reunião — de 184 que foram convocados — foi anunciado que a crise financeira enfrentada pelo município obrigou a essa medida, que não contempla o aumento salarial pedido pela classe: dos atuais R$ 5,5 mil, passando para R$ 9,5 mil (valor bruto para 4 horas diárias). Sobre a possibilidade de grande parte dos servidores pedir demissão, Marlonei confirma que isso pode ocorrer. O representante da classe também não descarta a possibilidade de uma paralisação:

— Pela nossa estimativa, 40% dos médicos se demitiriam, algo em torno de 70 profissionais. O problema é que o serviço está tão apertado, não apenas em Caxias, mas no Brasil inteiro, que três ou quatro médicos a menos provoca um problema enorme de atendimento. Teremos uma assembleia na próxima semana, para deliberar sobre o que fazer. Assim como pode haver demissões, pode se optar por uma paralisação. Não é algo que eu vá propor, mas acredito que pode haver essa decisão por parte dos profissionais.

Para o caso de haver demissões, a secretaria de Saúde acredita que pode supri-las com um banco de profissionais aprovados em dois concursos públicos que têm vigência até 2018. Até março, os médicos seguirão prestando 18 consultas por dia nas UBSs, conforme acordo firmado ainda no governo de José Ivo Sartori (PMDB). Embora o atual secretário tenha anunciado a revogação desse acordo no último dia de 2016, ainda sob a gestão da pasta por Dilma Tessari, a classe médica não considera legítima essa revogação, por não ter sido feita pelo prefeito. De acordo com Marlonei, a própria ex-secretária nega que tenha revogado o acordo, mas sim negou a sua regulamentação.