Prefeitura e bombeiros não confirmam agressão humana a bugios em Nova Petrópolis 

A prefeitura de Nova Petrópolis não confirma que os dois bugios encontrados feridos no município na última semana tenham sido vítimas de violência humana. Os animais foram localizados nos dias 9 e 11 de janeiro e encaminhados ao Zoológico de Gramado (GramadoZoo), onde foi levantada a suspeita de agressão motivada pelo medo de transmissão da Febre Amarela.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários, Ivanildo Santana da Silva, não foi possível identificar se os animais foram vítimas de agressão humana ou disputa por território.



— É a primeira vez que tenho memória de resgatarmos bugios feridos. Geralmente os animais atendidos estão saudáveis. Estes foram casos isolados — ressaltou.



A nota ainda ressalta que Rio Grande do Sul não teve registro de febre amarela nos últimos meses. O bugio, assim como outros macacos, é um sentinela da febre amarela e não o transmissor da doença, que é um mosquito _ em áreas florestais, o Haemagogus, e no meio urbano, o Aedes aegypti.



Os artigos 29 e 32 da Lei Federal nº 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais) prevê pena de detenção mínima de 3 meses a um ano e multa para quem matar, perseguir, caçar, ferir animais silvestres, domésticos ou domesticados.



A Vigilância Ambiental em Saúde esclarece que o encontro de macacos mortos deve ser imediatamente comunicado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, pois podem indicar a circulação do vírus da febre amarela em uma região.



Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelos fones (54) 3298-2650 ou 3281-8409, ou pelos e-mails ambiental@novapetropolis.rs.gov.br e fiscalambiental@novapetropolis.rs.gov.br.