Prefeitura de Caxias inicia seleção para entidade que vai administrar a UPA 

Foi publicado no Diário Oficial de Caxias do Sul nesta terça-feira a abertura do prazo para a qualificação de entidades sem fins lucrativos para a administração da UPA Norte. As entidades têm até 1° de março para apresentar as propostas. Após esse prazo, o município escolherá qual será a responsável pela contratação e gerência dos funcionários da unidade, que engloba médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas e vigilantes, por exemplo. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com o secretário municipal da Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho, nesse primeiro momento, para agilizar a abertura da UPA, o município está terceirizando a mão-de-obra. O secretário explica que essa modalidade de escolha, por qualificação de entidades, dispensa licitação e está previsto na Lei Municipal nº 8.059, de 17/12/2015. Segundo ele, a qualificação é outra maneira de agilizar o funcionamento da unidade.

Conforme a legislação, o Poder Executivo qualificará como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta Lei". Ainda segundo o texto, se a entidade for qualificada como Organização Social, a qualificação será feita por decreto.

Ação civil pública

Na semana passada, o município de Caxias do Sul protocolou resposta à ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF)e do Ministério Público Estadual cobrando a abertura imediata da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Zona Norte. A prefeitura pediu 180 dias para que sejam tomadas as providências para o funcionamento da UPA. O MPF ainda não emitiu parecer sobre a resposta do município.

O prédio está pronto desde 2014. O principal impasse é com o custo de manutenção da UPA. O prefeito Daniel Guerra afirmou que pretende abrir a unidade ainda em 2017 e estima um gasto de R$ 18 milhões anuais para o custeio, mas não está definido o valor que será repassado pelo governo federal e pelo Estado. Além do município, Estado e União também respondem à ação.

