Prefeitura de Bento Gonçalves repassa R$ 1,8 mi à empresa terceirizada de médicos 

A prefeitura de Bento Gonçalves efetua nesta terça-feira o repasse de R$ 1,8 milhões à Fundação Araucária, para quitar parte da dívida de dois meses em atraso com a empresa terceirizada que presta serviços na área da saúde. Por conta do atraso no pagamento à Fundação, desde a última quarta-feira, os médicos que prestam seus serviços no município através do contrato, estão com suas atividades paralisadas.



Ainda nesta terça, o secretário Municipal de Saúde, Diogo Segabinazzi Siqueira, tentará se reunir com o presidente do Sindicato dos Médicos — Região Serra —Marlonei dos Santos, para negociar a volta dos médicos ao trabalho.



— Vale salientar que, mesmo com a paralisação, tanto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quanto o Pronto Atendimento 24 horas do bairro São Roque e o SAMU estão atendendo normalmente os casos de urgência e emergência — enfatiza Siqueira.