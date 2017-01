Prefeitura confirma liberação de conversões de veículos à direita na área central de Caxias

Trânsito 06/01/2017 | 18h34 Atualizada em

A prefeitura de Caxias do Sul confirmou no final da tarde desta sexta-feira a liberação das conversões de veículos à direita nas ruas Sinimbu e Pinheiro Machado. A alteração vale, oficialmente, a partir da meia-noite deste sábado. Porém, motoristas que converterem antes deste horário não serão multados.

— Já orientamos os fiscais de trânsito para não autuarem os motoristas, mesmo que o prazo oficial da liberação seja somente no sábado — garante o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano de Abreu Soares.

Na manhã desta sexta-feira, as placas que proibiam a manobra foram retiradas em seis pontos da área central da cidade. As exceções são os cruzamentos da Sinimbu com a rua Doutor Montaury, Pinheiro Machado com a Visconde de Pelotas e Pinheiro Machado com a Marechal Floriano. Nesses casos, foi constatado risco de visibilidade dos motoristas em relação aos pedestres e redução no número de pistas de circulação (caso específico da Pinheiro Machado).

A modificação do projeto do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM) Caxias foi possível após estudos técnicos. O prefeito Daniel Guerra destacou que, graças ao empenho dos servidores, foi possível entregar as modificações à comunidade antes do prazo previsto, que era no final de janeiro.

Conforme a prefeitura, as placas retiradas serão readesivadas e aproveitadas em outros pontos da cidade. Elas vão suprir demandas antigas de áreas mais afastadas do centro. Parte dos pórticos serão mantidos para sinalização e também para campanhas de educação no trânsito. Outra parte será usada pela Secretaria do Turismo na identificação de roteiros turísticos do município.



Nesta sexta-feira, a prefeitura também já havia liberado o trânsito na faixa azul que está sendo compartilhada entre veículos particulares e coletivos nas 24 horas do dia.