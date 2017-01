Prefeito de Gramado restringe licenciamentos imobiliários 

Mudança 04/01/2017 | 11h43 Atualizada em

O prefeito de Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci (PDT), o Fedoca, anunciou nesta quarta-feira medidas para frear a especulação imobiliária. Foi publicado um decreto que suspende a análise dos projetos em andamento e delimita novas regras para os que serão protocolados a partir de agora. As informações são da Gaúcha Serra.

O que muda é o processo de encaminhamento, que deixará de ser protocolado na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente ao mesmo tempo. Com isso, projetos que geram impacto ambiental precisarão de licença prévia ambiental antes de passar para as próximas etapas.



O objetivo das restrições, conforme Fedoca, é preservar o meio ambiente e combater a especulação imobiliária.



— Existe muito impacto ambiental em Gramado irreversível. Vamos, pelo menos, evitar que se suje o que está limpo. Esse também é o objetivo, preservar o que ainda está livre da especulação pelo homem — apontou em entrevista ao Gaúcha Atualidade.

O prefeito destaca que a nova secretária do Meio Ambiente, Rosaura Heurich, que também já atuou na Fepam, se encarregará de comandar um diagnóstico da situação da cidade.

— Sobretudo diante desse mosaico que se chama Plano Diretor, um tanto inorgânico, porque sofre muitas adaptações com base em modificações momentâneas — criticou.



Além do impacto ambiental, Fedoca se disse preocupado com o trânsito e a mobilidade.



— Gramado construiu de mais em locais impróprios e agora as pessoas não conseguem se mexer. O estacionamento público pago é insuficiente para a demanda — destaca.



O administrador do município planeja medidas como, por exemplo: disciplina mais rígida dos horários para ônibus e transporte de carga nos picos de movimento.